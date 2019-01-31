المسماري: عملية تطهير الجنوب وصلت للمرحلة الثالثة

قال الناطق باسم القيادة العامة، العميد أحمد المسماري، إن عملية «تطهير الجنوب» وصلت للمرحلة الثالثة، مشيراً إلى أن المنطقة العسكرية في الجنوب «تنفذ خطة محكمة» يتابعها المشير حفتر.

ولفت المسماري خلال مؤتمر صحفي ببنغازي الأربعاء إلى أن «كل الأفرع الرئيسية بالجيش الليبي تعمل في تلك الخطة وفق ترتيبات معينة».

وأضاف: «العملية وصلت للمرحلة الثالثة، وهي مرحلة تطهير مدينة سبها بالكامل من الإرهابيين والعصابات الإجرامية والعناصر المسلحة القبلية».

وأشار المسماري إلى أن «القوات المسلحة الليبية تؤمن الطرق الرئيسية بجنوب البلاد بالإضافة لحماية حقول النفط والغاز».