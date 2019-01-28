السوق الموازية: ارتفاع هامشي للعملات الدولية مقابل الدينار

سجلت العملات الدولية الرئيسة الأكثر تداولاً بالسوق الموازية ارتفاعًا هامشيًا مقابل الدينار الليبي اليوم الإثنين.

وصعد الدولار الأميركي بفارق قرش واحد، مسجلاً 4.38 دينار، مقابل 4.37 دينار أمس، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ولم تتحرك العملة الأميركية من حاجز 4.37 دينار منذ الخميس الماضي وحتى يوم أمس الأحد.

وارتفع كل من اليورو والجنيه الإسترليني بفارق قرش واحد، إذ صعدت العملة الأوروبية الموحدة إلى 4.97 دينار اليوم مقابل 4.96 دينار أمس، والعملة البريطانية إلى 5.61 دينار اليوم مقابل 5.60 دينار أمس.

وحافظت الليرة التركية على مستوى 0.83 دينار، واستقر الدينار التونسي عند 1.40 دينار ليبي.