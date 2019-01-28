المسماري يعلن مقتل قيادي في تنظيم القاعدة أثناء مداهمة أمنية شمال سبها

القاهرة - بوابة الوسط: جيهان الجازوي | الإثنين 28 يناير 2019, 12:14 صباحا
صورة متداولة لعناصر من قوة الردع في سبها أثناء مداهمة امنية بحي حجارة شمال المدينة. (فيسبوك)

أعلن الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، العميد أحمد المسماري، مساء الأحد، عن مقتل قيادي في تنظيم القاعدة أثناء مداهمة أمنية في حي حجارة شمال مدينة سبها، وفق بيان نشره عبر صفحتها على «فيسبوك».

وجاء في بيان المسماري «تعلن غرفة عمليات الكرامة عن مقتل الإرهابي القيادي في تنظيم القاعدة المتطرف عادل أحمد العبدلي المكنى أبوالزبير الليبي أثناء مداهمة وكر للإرهابيين في حي حجارة بمدينة سبها».

ونوه البيان إلى أن العبدلي «من العناصر الإرهابية الخطيرة جدا وسبق وأن انضم للتنظيم في سوريا وتم ترحيله إلى ليبيا سنة 2004 وسجن في سجن أبو سليم وبعد 2011 أصبح من العناصر النشطة وخاصة في التجنيد وتنقل الإرهابيين بين سوريا وليبيا».

وقال الناطق باسم القيادة العامة في البيان إن العبدلي «علاقته تمتد إلى جبهة النصرة بسوريا. ويرتبط بالإرهابي عبدالمنعم الحسناوي أبوطلحة الذي قتل في عملية نوعية للقوات المسلحة الأسبوع الماضي».

وكان مصدر أمني من سبها قال في وقت سابق لـ«بوابة الوسط» إن قوة الردع الخاصة اشتبكت مع «مجموعة إرهابية» في منطقة حجارة شمال المدينة، لكنه لم يدلِ بمزيد التفاصيل بشأن العملية.
 

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