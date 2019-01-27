تسجيل العمالة الأجنبية في ظاهر الجبل

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 27 يناير 2019, 03:30 مساء
من عمليات تسجيل العمال الأجانب في مركز شرطة ظاهر الجبل. (وزارة الداخلية)

بدأ مركز شرطة ظاهر الجبل، التابع لمديرية أمن يفرن، إجراءات تسجيل العمالة و المستأجرين من الجنسيات الأجنبية.

وقالت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن هذه الخطوة جاءت «في إطار الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية، المتمثلة في تنظيم حركة العمالة الأجنبية في ليبيا».

كانت وزارة الداخلية جددت، يوم الأربعاء الماضي، مطالبتها للمواطنين من أصحاب المحال التجارية والمصانع والشركات والمنازل المستأجرة، بضرورة تسجيل العمالة الوافدة لديهم والمستأجرين بأقرب مركز شرطة في نطاق سكنهم.

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