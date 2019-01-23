«المركزي»: 54 مليون دينار سيولة نقدية لمصارف أوباري

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 23 يناير 2019, 10:35 صباحا
مقر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس. (بوابة الوسط)

أعلن المصرف المركزي، اليوم الأربعاء، ضخ 54 مليون دينار سيولة نقدية في منطقة أوباري بالجنوب الليبي.

وحسب إحصائيات رسمية، اطلعت «بوابة الوسط» على نسخة منها، فقد تلقت فروع مصرف الجمهورية في أوباري 27 مليون دينار.

وجاءت فروع مصرف شمال أفريقيا في المرتبة الثانية من حيث ضخ السيولة النقدية بواقع 14 مليون دينار، فيما تلقت فروع «التجاري الوطني» و«الصحاري» 7 و6 ملايين دينار على الترتيب.

كان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أعلن الإثنين الماضي وصول دفعات من السيولة النقدية إلى سبع مناطق بالجنوب الليبي من بينها منطقة أوباري.

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