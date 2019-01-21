إغلاق عدد من المطاعم والصيدليات في بنغازي

دوريات للحرس البلدي. (الإنترنت)

أغلق جهاز الحرس البلدي عددًا من المحال التجارية والأسواق والمطاعم ومحلات القصابين في مدينة بنغازي، بعد ضبط بضائع منتهية الصلاحية خلال دوريات لعناصر الحرس.

وأكد الناطق باسم جهاز الحرس البلدي، النقيب إبراهيم الطلحي في تصريح إلى «بوابة الوسط»،اليوم الاثنين، أن جهاز الحرس البلدي أطلق حملة تفتيش موسعة تحمل شعار «صحة المواطن خط أحمر».

وباشرت الدوريات عملها في مناطق بوعطني وطريق الساحل وشارع عشرين والرويسات والماجوري والسلماني وأرض شبنه وشارع دبي وطريق النهر وطريق المطار وسيدي حسين وشارع جمال عبد الناصر والبركة وشارع سورية وسيدي يونس.

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ولا تزال الدوريات مستمرة حتى هذه اللحظة لتغطي كافة الأحياء والمناطق في نطاق بلدية بنغازي.

وأشار الطلحي إلى ضبط دواجن مجمدة مستوردة وأجبان منتهية الصلاحية، وأخرى بها حشرات وديدان، وأجبان ومخللات عفنة، وكذلك لانشو وبسطرمة بها ديدان، بالإضافة إلى لحوم فاسد.

وضبطت الحملات التفتيشية أدوية منتهية الصلاحية في عدد من الصيدليات، ومخالفات في عدة مطاعم انعدمت فيها النظافة العامة والشخصية، وعدم وجود تراخيص وشهادات صحية للعاملين.

وحسب المصدر، فقد جرت مصادرة المواد الغذائية منتهية الصلاحية، وإغلاق عدد من المطاعم المخالفة للاشتراطات الصحية والقانونية، وإحالة أصحابها للتحقيق وضبط العمالة الأجنبية، كما تم طرد الباعة المتجولين.