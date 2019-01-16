إغــلاق عدد من الصيدليات المخالفة للقوانين واللوائح في أجدابيا

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | الأربعاء 16 يناير 2019, 03:30 مساء
الحرس البلدي يغلق عددًا من الصيدليات بالمدينة لمخالفتها شروط السلامة والمهنية. (تصوير: صلاح ناصف)

أغلقت شعبة الصيدليات في جهاز الحرس البلدي فرع أجدابيا، أمس الثلاثاء، عددًا من الصيدليات بالمدينة لمخالفتها شروط السلامة والمهنية.

وأكد رئيس وحدة التحقيق بالجهاز النقيب علي الصبحي في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأربعاء، إغــلاق مجموعة من الصيدليات لوجود العديد من المخالفات داخلها، وضبط كميات كبيرة من الأدوية ومستحضرات التخسيس ومستلزمات الأم والطفل منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك البشري.

وأشار إلى عدم وجود إجراءات قانونية لبعض الصيدليات وتنقص البعض الآخر استكمال إجراءاتها، موضحاً أنه جرى تحرير مخالفات في حقّ من ليس لديهم إذن لمزاولة المهنة.

وأكد آمر دوريات شعبة الصيدليات بجهاز الحرس البلدي فرع أجدابيا، استمرار الحملة لضبط ورصد كافة المخالفات داخل العيادات والصيدليات.

الحرس البلدي يغلق عددًا من الصيدليات بالمدينة لمخالفتها شروط السلامة والمهنية. (تصوير: صلاح ناصف)
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