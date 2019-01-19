مقتل مصور وكالة «أسوشيتد برس» الأميركية جنوب طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | السبت 19 يناير 2019, 08:51 مساء
مصور وكالة «أسوشيتد برس» الصحفي الليبي محمد بن خليفة. (أرشيفية: الإنترنت)

أكد مصدر محلي لـ«بوابة الوسط» مقتل مصور وكالة «أسوشيتد برس» الأميركية، الصحفي الليبي محمد بن خليفة، خلال الاشتباكات جنوب طرابلس.

وقال المصدر لـ«بوابة الوسط»، مساء السبت، «إن الصحفي محمد بن خليفة يعمل مصورًا بوكالة أسوشيتد برس الأميركية وأُصيب أثناء تغطيته للاشتباكات الدائرة بمحور سيدي السايح جنوب طرابلس».

ونعى المصور طه الكريو زميله المصور محمد بن خليفة قائلاً: «هو أحد أبرز المصورين الصحفيين في ليبيا منذ 2014، نال العديد من الجوائز وشارك بالعديد من المسابقات والمعارض الدولية ويعمل حاليًا مصورًا لوكالة الأسوشيتد برس AP في طرابلس ».

وتتقدم «بوابة الوسط» إلى الأسرة الإعلامية وعائلة الفقيد بأحر التعازي وصادق المواساة.

وذكر الناطق باسم وزارة الصحة في حكومة الوفاق الوطني، أمين الهاشمي، مقتل 11 شخصًا أغلبهم عسكريون وإصابة 43 آخرين، في كل المستشفيات والمصحات، بعد خروج عدد من المصابين، إثر تماثلهم للشفاء.

مصور وكالة «أسوشيتد برس» الصحفي الليبي محمد بن خليفة. (أرشيفية: الإنترنت)
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