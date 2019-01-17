قوة حماية طرابلس: مليشيات ما يسمى اللواء السابع لاذت بالفرار

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | الخميس 17 يناير 2019, 11:06 مساء

قالت «قوة حماية طرابلس» إنها قامت بـ«عملية عسكرية واسعة في المناطق الحدودية لجنوب العاصمة»، حيث «لاذت مليشيات ما يسمى اللواء السابع بالفرار إلى ما بعد منطقة إسبيعة».

وأكدت «قوة حماية طرابلس» في بيان تقلت «الوسط» نسخة منه على «السيطرة على كامل منطقة "قصر بن غشير وضواحيها».

ولفتت «قوة حماية طرابلس» إلى أنها تستمر «في عمليتها العسكرية بجميع المحاور حتى القضاء نهائيا على هذه المجموعات ، هذا وسيتم تسليم هذه المناطق بعد تأمينها لمديريات الأمن بالمنطقة».

يذكر أن عضو غرفة عمليات اللواء السابع، مُصعب زقلوط، قال اليوم الخميس إنهم ملتزمون بوقف إطلاق النار والهدنة، وذلك بعد تجدد الاشتباكات قبل قليل في جنوب العاصمة طرابلس.

وأشار زقلوط في تصريح إلى «بوابة الوسط» إلى أنّ هناك قوات هاجمت بلدية قصر بن غشير والنواحي الأربعة بعد أن جرى تسليم مطار العالمي من قبل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني.

اللواء السابع: ملتزمون بوقف إطلاق النار والهدنة

فيما لم يتسن لـ«بوابة الوسط» الحصول على معلومات من أطراف محايدة بشأن طبيعة الاشتباكات المتقطعة التي تشهدها العاصمة طرابلس، وما إذا كانت الأطراف ملتزمة بالفعل بالهدنة بعدما توقفت الاشتباكات الساعة العاشرة مساء أمس الأربعاء.

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