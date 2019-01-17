اللواء السابع: ملتزمون بوقف إطلاق النار والهدنة

تشكيلات مسلحة، بمحيط قصر بن غشير. (أرشيفية" الانترنت)

قال عضو غرفة عمليات اللواء السابع، مُصعب زقلوط، اليوم الخميس إنهم ملتزمون بوقف إطلاق النار والهدنة، وذلك بعد تجدد الاشتباكات قبل قليل في جنوب العاصمة طرابلس.

وأشار زقلوط في تصريح إلى «بوابة الوسط» إلى أنّ هناك قوات هاجمت بلدية قصر بن غشير والنواحي الأربعة بعد أن جرى تسليم مطار العالمي من قبل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، فيما لم يتسن لـ«بوابة الوسط» الحصول على معلومات من أطراف محايدة بشأن طبيعة الاشتباكات المتقطعة التي تشهدها العاصمة طرابلس، وما إذا كانت الأطراف ملتزمة بالفعل بالهدنة بعدما توقفت الاشتباكات الساعة العاشرة مساء أمس الأربعاء.

مصادر: تجدد الاشتباكات المسلحة جنوب العاصمة طرابلس

وأضاف أن مديرية أمن المطار وبالتعاون مع مديرية أمن قصر بن غشير تسلمت المطار رسميًا، حيث فتح الموظفون مكاتبهم، وذلك قبل أن تندلع الاشتباكات.

وردًا على سؤال حول وقوع ضحايا مدنيين جراء الاشتباكات قال زقلوط: «لم تردنا أي إحصاءات عن سقوط ضحايا مدنيين»، مؤكدًا في الوقت نفسه سقوط ثلاثة قتلى في صفوفهم.

وتجددت الاشتباكات المسلحة صباح اليوم في قصر بن غشير جنوب طرابلس عند مدخل المنطقة باتجاه كوبري وادي الربيع - سوق الأحد، بين مسلحين من «قوة حماية طرابلس» و«اللواء السابع مشاة» المعروف محليًا بـ«الكانيات» القادم من ترهونة.