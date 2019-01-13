بلدية زليتن تعلن عدد سكانها وتسجل زيادة 3% خلال 2018

صورة جوية لمدينة زليتن. (الإنترنت)

أعلنت بلدية زلين، أن تعداد سكانها بلغ يوم 31 ديسمبر 2018 نحو 289 ألف و318 نسمة بزيادة 3.1% عن العام 2017 والتي بلغت نحو 280 ألف و507 نسمة، مشيرة إلى أن هذه الإحصائية وردت إليها رسميا من مكاتب إصدار السجل المدني الأربعة الواقعة في نطاق البلدية.

جاء ذلك في كتاب موجه من وكيل ديوان البلدية عمر عبدالله البربار إلى مدير مكتب الإحصاء والبيانات ومدير إدارة شؤون المحافظات والبلديات بوزارة الحكم المحلي.

وبحسب الكتاب الذي اطلعت عليه «بوابة الوسط» فقد أوضحت بلدية زليتن أن عدد الأسر المقيمة في نطاق البلدية بلغ 57.839 ألف أسرة. فيما بلغ عدد الذكور 146.166 ألفا، بينما قدرت الإحصاءات الرسمية عدد الإناث 134.152 ألفا.