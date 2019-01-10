بالفيديو: مجلسا بلديتي صبراتة وصرمان يعلنان عدم وجود ممثلين لهما في اتحاد رابطة البلديات

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 10 يناير 2019, 11:47 مساء

أعلن المجلس البلدي صبراته ونظيره في صرمان عدم وجود ممثلين لهما في «اتحاد رابطة البلديات»، مشيرين إلى  أن المجلسين لاعلاقة لهما بمن يحضر اجتماعات هذا الاتحاد.


واعتبر المجلسان في بيان مشترك الخميس على أن «اتحاد رابطة البلديات جسم موازي لمؤسسات الدولة ولاعلاقة لهم بالأشخاص الذين يحضرون اجتماعات الاتحاد ويدعون تمثيلهم لمجلسي بلديتي صبراتة وصرمان».

وأعلنت 64 بلدية من مختلف مناطق ليبيا في يوليو 2017 تشكيل «رابطة اتحاد بلديات ليبيا»، ودعمًا للتوجه نحو إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية «بآليات واضحة قابلة للتننفيذ».

وجاء هذا الاتحاد بعد اجتماع بلديات ليبيا الذي عقد في بلدية صبراتة يومي 29 و30 يوليو 2017، بحضور ممثلين عن بلديات (طرابلس المركز – زليتن – طبرق – الجميل – الشرقية – القرضة – إسبيعة – إدري الشاطئ – تاورغاء – غريان – صبراتة - القطرون – المنشية الجميل - رقدالين – نسمة – القره بوللي – قصر خيار – الخمس – باطن الجبل – جادو – مرزق – غات – السائح – قصر بن غشير – العزيزية – السواني – الزهراء – هراوة – الشقيقة – الجفرة – الشويرف – القلعة – الماية – أبوسليم – ككلة – جنزور – وازن – صرمان – الأصابعة – تراغن – الزاوية الغرب – الرجبان – الزاوية الجنوب – العجيلات - زلطن - مسلاتة).

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