توفير 2.4 مليون قطعة من خام الجوازات

أعلن رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، العميد جمعة حاجي غريبة، تعاقد المصلحة على توفير نحو 2.4 مليون قطعة من مواد خام الجوازات.

وقال غريبة في تصريحات صحفية، نقلتها وكالة الأنباء الليبية (وال)، إنه سيبدأ توريد المواد على دفعات بداية من منتصف يناير الجاري وسيتم التوزيع على مختلف مناطق ليبيا، بحسب الكثافة السكانية.

يذكر أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أصدر بداية العام الماضي، 2018، قرارًا بتخصيص 12.8 مليون يورو لمصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب لصالح شركة الدولة النمساوية للطباعة مقابل توريد خام الجوازات.