تباين أداء الدينار أمام العملات الدولية الأكثر تداولا في السوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 05 يناير 2019, 01:17 مساء

تباين أداء الدينار الليبي أمام  العملات الدولية الأكثر تداولا في السوق الموازية، ففي الوقت الذي شهد استقرارا أمام العملة الأوروبية الموحدة، تراجعت مكاسبه أمام العملة البريطانية.   

واستهلت العملة الأميركية تعاملات الأسبوع بمواصلة تراجعها أمام الدينار، إذ تراوح سعر صرف الدولار بين 4.34 دينار و 4.35 دينار مقابل  4.35 دينار في ختام تعاملات الأسبوع الخميس الماضي.

في حين استقر سعر صرف اليورو اليوم السبت عند السعر نفسه الذي أغلق التعاملات عليه الخميس وهو 4.92 دينار، أما الجنيه الاسترليني فقد صعد إلى 5.39 دينار مقابل 5.30 دينار، بفارق تسعة قروش.

وشهد سعر صرف الليرة التركية ارتفاعا في تعاملات ظهر اليوم إلى 0.82 دينار مقابل 0.786 دينار الخميس، بينما استقر الدينار التونسي عند المستوى نفسه الذي سجله الخميس وهو 1.42 دينار.

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