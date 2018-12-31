تشكيل غرفة أمنية مشتركة في الجفارة

مدير أمن الجفارة خلال اجتماع بمقر وزارة الداخلية في طرابلس الأحد. (وزارة الداخلية)

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق تشكيل غرفة أمنية مشتركة في منطقة الجفارة.

جاء ذلك عقب اجتماع مدير أمن الجفارة العميد عبدالناصر الطيف مع أعضاء البلديات، ورؤساء الأجهزة الأمنية بمنطقة الجفارة، والحرس البلدي، والمباحث العامة، وجهاز المخابرات العامة، والأمن المركزي، وجميع رؤساء الأقسام ومراكز الشرطة، وذلك بمقر وزارة الداخلية بطرابلس صباح الأحد.

وأوضحت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أنه جرى في نهاية الاجتماع الاتفاق على العمل على تشكيل غرفة أمنية مشتركة، ولجان مصالحة، ومجلس اجتماعي.

يشار إلى أن تشكيل المجلس الاجتماعي يتم عن طريق ترشيح واختيار الأشخاص ذوي الكفاءة والخبرة والنزاهة عن طريق عمداء البلديات.

