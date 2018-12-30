توزيع 1500 سلة غدائية على الأسر المحتاجة في سرت

من أعمال توزيع قافلة المواد الغذائية في سرت. (بوابة الوسط)

وصلت إلى مدينة سرت مساء أمس السبت قافلة مساعدات غذائية للعائلات المحتاجة والأرامل والمطلقات، بإشراف لجنة الأزمة والطوارئ بالبلدية تسيرها جمعية أيادي الخير للأعمال الخيرية بطرابلس، ممولة من برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة.

وقال مدير إدارة توزيع الإغاثة بجمعية أيادي الخير للأعمال، السائح القماطي، في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن العدد المستهدف بالحصة الشهرية للمواد الغذائية 1500 عائلة، وفقًا للكشف المعتمد من لجنة الأزمة بالبلدية وعضو المجلس البلدي رئيس لجنة الأزمة والطوارئ المهندس أبوبكر الجلاب، ورئيس وأعضاء اللجنة المكلفة بالتوزيع والإشراف على هذه القافلة.

وتشمل المساعدات مواد غذائية وسلعًا تكفي حاجة الأسرة شهرًا كاملاً، وتتضمن حمص وطماطم وزيت وسكر وأرز ودقيق ومكرونة.