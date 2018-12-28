وزارة الداخلية: داهمنا أحد المقاهي المعروفة ببنغازي خلال حفلة ماجنة

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | الجمعة 28 ديسمبر 2018, 02:56 صباحا

أعلنت وزارة الداخلية بالحكومة الموقتة أن الوحدات المشاركة في الخطة الأمنية ببنغازي داهمت أحد المقاهي المعروفة في المدينة خلال «حفلة ماجنة مختلطة بين الذكور والإناث».

وقالت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بـ«فيسبوك» ليل الجمعة إن «المقهى فيه حفلة ماجنة ويلعب خلالها عدد من الأشخاص القمار والرقص بمناسبة اقتراب رأس السنة الميلادية».

ولفتت الوزارة إلى أن «قوة من الإدارة بالاشتراك مع وحدات من قسم النجدة بمديرية أمن بنغازي داهمت المقهى الواقع بالقرب من جامعة العرب الطبية».

وأشارت الوزارة إلى أن القوة «صادرت كافة المعدات والآلات والنقود والنرد والورق المستخدم في لعب القمار مع ضبط صاحب المقهى والأشخاص المتواجدين به».

وأكدت الوزارة على أن «القوة سرحت القوة النساء اللائي كن متواجدات في الحفلة الماجنة إلى ببوتهن بعد تثبيت الواقعة، ستحيل الإدارة العامة ملف القضية للنيابة العامة بعد الانتهاء من جمع الاستدلالات».

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