فيضان مياه المجاري يتسبب في إيقاف الدراسة بإحدى مدارس طبرق

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | السبت 22 ديسمبر 2018, 09:20 مساء
طفح مياه المجاري بساحة مدرسة «الخنساء» للتعليم الأساسي في طبرق. (الإنترنت)

طالبت مديرة مدرسة «الخنساء» للتعليم الأساسي في طبرق، اليوم السبت، الجهات المسؤولة بالمدينة ومنها عميد البلدية ومدير إدارة التربية والتعليم بضرورة وضع حل نهائي لمشكلة فيضان مياه المجاري وسط ساحة المدرسة، التي اضطرت إدارة المدرسة إلى إيقاف الدراسة إلى حين إيجاد حل للمشكلة بعد انتشار الروائح الكريهة والقوارض والحشرات.

وقالت إحدى معلمات المدرسة لـ«بوابة الوسط» إن المدرسة تقع بمنطقة منخفضة وسط المدينة، وأوضحت أن «انسدادات غرف تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي جعل المياه تعود بشكل عكسي لغرف المدرسة، ففاضت مياه المجاري وأصبح الأطفال يلعبون فيها، فخوفًا عليهم وعلى صحتهم أوقفنا الدراسة بشكل موقت إلى حين إيجاد حل من قبل المسؤولين».

وأضافت المعلمة أنهم خاطبوا المجلس البلدي وعميد البلدية ومدير إدارة التربية والتعليم بالمدينة «لوضع حل نهائي وجذري للمشكلة قبل أن تتفاقم أو ينتشر مرض بالمدرسة من جراء هذه المجاري».

وكان المجلس البلدي طبرق أعلن قبل أسبوع إخلاء مسؤوليته عن فيضان مياه المجاري بالشوارع والأحياء السكنية بعد إغلاق مقر شركة الصرف الصحي في المدينة، بسبب خلافات مع إدارة منطقة الجبل الأخضر.

وأصدر أعضاء «حراك البطنان»، الأربعاء الماضي، بيانًا من فندق باب طبرق طالبوا فيه بضرورة فصل شركة المياه والصرف الصحي بطبرق عن إدارة الجبل الأخضر «بحكم أنها تعاني مركزية البيضاء في كافة القرارات» ما دعا موظفي الشركة للتوقف عن العمل من جهة وإقفال مقر الشركة من قبل أصحاب الأرض من جهة أخرى.

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