وصول أطفال لعناصر من تنظيم «داعش» من ليبيا إلى مصر

وصل إلى العاصمة المصرية القاهرة 12 طفل من أبناء عناصر «داعش» الذين عثر عليهم في مدينة سرت عقب تحريرها من التنظيم الإرهابي في 2016.

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عبر صفحتها بموقع «فيسبوك» الخميس «وصل الأطفال الإثنى عشر غير مصحوبين بذويهم من مدينة مصراتة إلى العاصمة المصرية القاهرة، بالتنسيق مع السلطات في ليبيا ومصر وبدعمٍ من جمعيات الهلال الأحمرالليبي والمصري والصليب الأحمر في مالطا».

وأضافت: «عُثر على هؤلاء الأطفال مع أطفالٍ آخرين عقب القتال المحتدم الذي شهدته مدينة سرت شرق مصراتة بليبيا قبل حوالي سنتين».

وأشارت اللجنة إلى أنه «الأطفال حضو برعاية الهلال الأحمر الليبي في أحد مبانيه بمدينة مصراتة».

ولفتت اللجنة الدولية إلى أنها لاترغب في «الإفصاح عن المزيد من التفاصيل وتدعو اللجنة لاحترام خصوصية هؤلاء الأطفال وعائلاتهم».