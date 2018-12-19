إصابة شاب جراء سطو مسلح ببودزيرة في بنغازي

أصيب الشاب فوزي محمد محمد بالرصاص جراء حادث سطو مسلح تعرض له بمنطقة بودزيرة أحد الأحياء الشرقية في مدينة بنغازي شرق البلاد.

وأفادت مصادر أمنية وطبية متطابقة «بوابة الوسط» اليوم الأربعاء، بأن فوزي (23 عامًا) أصيب بطلق ناري في الجنب الأيسر من قبل مسلحين تعرضوا له قرب محل إقامته بمنطقة بودزيرة، وسرقوا أغراضه الشخصية من هاتف محمول وأموال ولاذوا بالفرار.

وأوضحت المصادر أنه جرى نقل الشاب إلى مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث لتلقي الخدمات الصحية والرعاية اللازمة، وأكدت أن حالته الصحية مستقرة، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق في الواقعة على الفور.

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يشار إلى أن حوادث السطو المسلح ارتفعت معدلاتها في الآونة الأخيرة، خصوصًا في أحياء شرق بنغازي، بين الاعتداء على العمالة الوافدة واقتحام المحال التجارية بقوة السلاح من قبل خارجين عن القانون.