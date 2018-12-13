مستشفى الجلاء يعلن حصيلة ضحايا الرصاص العشوائي في بنغازي العام 2018

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الخميس 13 ديسمبر 2018, 09:42 صباحا

لا يزال الرصاص العشوائي يحصد أرواح المدنيين في بنغازي شرق البلاد، حتى بعد إعلان تحرير المدينة وانتهاء العمليات العسكرية، رغم التحذيرات المتكررة من الجهات المختصة وتجريم الرماية العشوائية.

وقالت مسؤولة الإعلام بالجلاء للجراحة والحوادث فاديا البرغثي في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن المستشفى استلمت منذ 1 يناير وحتى 30 نوفمبر من العام الجاري ثلاثة قتلى و52 جريحًا، بينهم 10 أطفال و8 نساء، و34 رجلًا.

مستشفى الجلاء يعلن حصيلة ضحايا الرصاص العشوائي خلال 2017

وتعد المناطق الأكثر تسجيلًا للحالات خلال العام الجاري 2018 هي (السلماني الغربي، والمساكن، والوحيشي، والليثي، وأرض الحراسة، وسيدي يونس، وبودزيرة، وأرض قريش، وبوعطني، والرحبة، وبوهديمة، والصابري، ودريانة، وأم مبروكة، وبنينا، وقنفودة)، بينما استقبل المستشفى حالات من خارج بنغازي وهي: ( درنة، وطبرق، والجفرة، وسبها، والكفرة).

وحذرت مديرية أمن بنغازي المواطنين من مخاطر إطلاق الرصاص العشوائي وما تشكله هذه الظاهرة من مخاطر على حياة المواطنين داخل المدينة.

مستشفى الجلاء: 36 قتيلاً و264 جريحًا حصيلة الرصاص العشوائي في بنغازي خلال 2016

وطالبت المديرية المواطنين كافة الالتزام بالقوانين الأمنية وتجنب إطلاق الرصاص العشوائي خاصة خلال الأفراح والمناسبات الاجتماعية التي تفشت فيها هذه المظاهر الخطيرة بشكل كبير.

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