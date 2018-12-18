توزيع مساعدات غذائية على 450 عائلة نازحة ومحتاجة في بني وليد

وزعت جمعية «أيادي الخير» للإغاثة والأعمال الخيرية بالتنسيق مع برنامج الغذاء العالمي، سلالا غذائية على عدد من الأسر النازحة في بني وليد، بالتعاون مفوضية المجتمع المدني بالمدينة.

وقال عمر الفرجاني أحد المشرفين على عملية التوزيع لـ«بوابة الوسط» إن عملية توزيع السلال الغذائية شملت 450 عائلة من نازحي تاورغاء وأوباري والطوارق والأرامل والمطلقات بمدينة بني وليد.

وأوضح الفرجاني، أن هذه المساعدات من السلع الأساسية يقوم بتوزيعها على مدى كل شهر لمستحقيها من الأسر النازحة والمحتاجة بمدينة بين وليد.

واشتملت السلة الغذائية على عدد من السلع التموينية والمواد الغذائية مثل الزيت، المعكرونة، الارز، الدقيق، السكر، الشاي، الطماطم وغيرها من الأساسيات اليومية.