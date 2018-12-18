السفيرة الفرنسية تزور ترهونة وتجتمع مع عميد البلدية والمسؤولين المحليين

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الثلاثاء 18 ديسمبر 2018, 07:00 مساء
اجتماع السفيرة الفرنسية مع المسؤولين في ترهونة.(الإنترنت)

زارت السفيرة الفرنسية لدى ليبيا، بياتريس دوهيلين، اليوم الثلاثاء، مدينة ترهونة، وعقدت اجتماعا مع كل من عميد المجلس البلدي عياد البي وعدد من أعضاء المجلس ورؤساء المؤسسات الخدمية في البلدية.

وقال الناطق باسم المجلس البلدي ترهونة، محمد سعيد لـ«بوابة الوسط» إن زيارة السفيرة الفرنسية بياترس دو هيلن إلى البلدية «رسمية» وجاءت «للاطلاع على أبرز المشاكل والصعاب التي تواجه سير عمل عدد من الجهات» بالمدينة.

وأوضح سعيد أن السفيرة الفرنسية ناقشت مع عميد بلدية ترهونة عياد البي وعدد من المسؤولين بالمجلس البلدي ورؤساء المؤسسات الخدمية «إمكانية إقامة مشروعات اقتصادية وتنموية داخل بلدية ترهونة مثل المشاريع الصناعية والزراعية».

وأضاف سعيد أن السفيرة الفرنسية بياتريس دو هيلين بحثت أيضا مع المسؤولين في البلدية «عددا من قضايا الشأن الليبي، وإمكانية السير في توفير الظروف الملائمة لإنجاح عملية انتخابية نزيهة تخرج البلاد من الانسداد السياسي».

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