استئناف العمل بمصنع اللوحات المعدنية للسيارات في أجدابيا

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | الأحد 16 ديسمبر 2018, 09:14 مساء

استأنف مصنع اللوحات المعدنية للسيارات في مدينة أجدابيا عمله في طباعة اللوحات المعدنية بعد توقف دام عدة أيام بسبب وجود عطل فني في مضخة الزيت الخاصة بالمصنع، على ما أفاد مشرف عام المصنع العقيد صالح يونس المدير «بوابة الوسط» اليوم الأحد.

وأكد المدير أن المصنع البدء في طباعة اللوحات المعدنية بعد إصلاح العطل حيث من المقرر طباعة نحو «ألف لوحة معدنية خاصة بسيارات المواطنين»، مشيرا إلى أن مدير إدارة صندوق الرعاية الاجتماعية لرجال الشرطة العقيد عبدالحميد البرعصي «قام شخصيًا بالإشراف على عملية إصلاح المصنع».

وأضاف المدير، أن «العمل لازال مستمرا في طباعة اللوحات المعدنية وذلك من خلال إنجاز الكشوفات المتراكمة بسبب تعطل مصنع اللوحات المعدنية في أجدابيا خلال الفترة الماضية».

وأثنى المدير على جهود مدير إدارة صندوق الرعاية الاجتماعية لرجال الشرطة العقيد عبدالحميد البرعصي، ومدير أمن أجدابيا العميد سالم محمد عمر ماضي، ورئيس قسم المرور والتراخيص أجدابيا العقيد صالح أحمد شعيب، وتعاونهم معهم لإعادة العمل بالمصنع.

وأشار العقيد صالح يونس المدير، إلى أنهم نسقوا مع مصنع اللوحات المعدنية في مدينة بنغازي خلال فترة تعطل المصنع لطباعة عدد من اللوحات المعدنية أسبوعياً، بناء على تعليمات مدير إدارة صندوق الرعاية الاجتماعية لرجال الشرطة العقيد عبدالحميد البرعصي حتى يتمكن سائقي السيارات في أجدابيا من الحصول على اللوحات المعدنية في وقتها المحدد دون أي تأخير.

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