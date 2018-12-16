بالأسماء.. الحكومة الموقتة تعلن حركة تنقلات مديري الأمن والإدارات

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 16 ديسمبر 2018, 03:07 مساء
وزير الداخلية بالحكومة الموقتة إبراهيم بوشناف. (الإنترنت)


أصدر وزير الداخلية في الحكومة الموقتة، إبراهيم بوشناف، اليوم الأحد قرارًا بتنفيذ القسم الأول لحركة نقل مديري الأمن بالمناطق ومديري الإدارات العامة والمكاتب.

وتضمن القرار رقم (606) لسنة 2018 –تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه– في مادته الأولى تكليف الضباط بمهام مديري الأمن كل حسب المديرية المبينة قرين اسمه وهم:

1. عميد الصادق مفتاح اللواطي مديرًا لمديرية أمن أجدابيا.

2. عميد عادل عبدالعزيز العرفي مديرًا لمديرية أمن بنغازي.

3. عميد سالم محمد ماضي مديرًا لمديرية أمن المرج.

4. عقيد صلاح أحمد هويدي مديرًا لمديرية أمن سلوق قمينس.
5. مقدم خالد زايد المجدوب مديرًا لمديرية أمن أوجلة أجخرة.

وتضمن القرار في مادته الثانية تكليف الضباط المذكورين بمهام مديري للإدارات العامة والمكاتب كل من:

1. عميد عثمان عبدالسلام علي مديرًا للإدارة العامة لأمن المنافذ.

2. عميد السيد بشير بالحاج مديرًا لمكتب الشرطة الجنائية الدولية.

3. عقيد أحمد آدم الحاسي مديرًا لإدارة الشؤون الإدارية.

وفي مادته الثالثة تشكل لجان تسليم وتسلم بين الضباط المكلفين بالمادة الأولى والمادة الثانية.
 

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