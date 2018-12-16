مفوضية الانتخابات تُشارك في منتدى إفريقي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 16 ديسمبر 2018, 01:52 مساء

شاركت المفوضية الوطنية العليا للإنتخابات في أعمال المنتدى السنوي القاري الخامس لهيئات إدارة الإنتخابات في أفريقيا في مدينة آبيدجان في ساحل العاج.

حضر عضو مجلس المفوضية  أبوبكر مردة أعمال المنتدى الذي نظمه الإتحاد الإفريقي، وجمعية هيئات إدارة الإنتخابات في افريقيا ، وذلك في الفترة من السادس إلى الثامن من شهر ديسمبر الجاري .

وعقد  المنتدى تحت شعار( نحو عمليات انتخابية خالية من الفساد في أفريقيا ). واختتم المنتدى أعماله بتوصيات من بينها: العمل على تعزيز سبل التعاون بين الهيئات الانتخابية في أفريقيا، وتعزيز الحوكة الانتخابية والاعتراف بأهمية الهيئات الانتخابية.

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