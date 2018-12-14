مصرف الجمهورية يوقع عقد خدمة شحن المحفظة الرقمية

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | الجمعة 14 ديسمبر 2018, 10:47 مساء

وقع مصرف الجمهورية عقدًا ثلاثيًا مع شركة المدار وشركة مسارات لخدمة شحن المحفظة الرقمية لزبائن المصرف.

وقال نائب المدير العام لمصرف الجمهورية نوري أبوفليحة إن «أهمية هذه الخدمة التي من خلالها  يستطيع زبائن مصرف الجمهورية المشتركين في خدمة مصرفي بلس من تحويل قيم مالية محددة إلى محفظة خدمة سداد دون الحاجة لزيارة الفرع  وذلك عن طريق تطبيق الهاتف النقال عبر خدمة مصرفي بلس تحديدًا».

وأثنى أبوفليحة على «جميع الأطراف والإدارات التي بذلت الجهود لإطلاق هذه الخدمة وترسيخ ثقافة الاقتصاد الرقمي بدلًا من الكاش وتسهيل حياة المواطنين».

كما أكد نوري أبوفليحة على «اهتمامات واستراتيجيات الإدارة التنفيدية بمصرف الجمهورية للرفع من مستوى الخدمات الإلكترونية بغية مواكبة التطور التقني والسعي الدائم لإرضاء الزبائن والحصول على حصة سوقية أفضل».

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حفل التوقيع جرى بحضور نائب المدير العام لمصرف الجمهورية ومدير شركة مسارات مديرعام شركة المدار الجديد ومجموعة من مديري الإدارات والأقسام بالقطاعات المذكورة.

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