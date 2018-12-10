تطعيم 4 آلاف طفل بمركز باب درنة الصحي في طبرق

أكد مدير مركز باب درنة للأمومة والطفولة والطوارئ بمدينة طبرق، عدنان عبد السلام أمحيقن، تطعيم 4 آلاف طفل بالمركز حتى اليوم الثالث للحملة الوطنية للتطعيم التي انطلقت في مختلف المراكز والمرافق الصحية بجميع أنحاء ليبيا مطلع الأسبوع الجاري.

ونفي أمحيقن لـ«بوابة الوسط» اليوم الاثنين، ما جرى تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي الليبية من شائعات حول صلاحية التطعيمات، مستغربًا بثّ هذه الشائعات التي قال إنها «تهدف إلى إفشال الحملة والتي لها أهداف صحية كبيرة لحماية الأجيال القادمة من الأمراض».

وأوضح أمحيقن أن «كافة التطعيمات التي وصلت إلينا صلاحيتها لا تقل عن سنتين، وجميعها آمنة ولا يوجد بها أي أخطاء وأن صلاحيتها ممتدة حتى العام 2021»، داعيًا أولياء الأمور إلى الإسراع في تطعيم أطفالهم قبل نهاية الأسبوع الجاري وأن «لا يلتفتوا لمثل هذه الشائعات المغرضة».

وأوضح أن التطعيمات جرى توفيرها عن طريق منظمة الصحة العالمية تحت إشراف المركز الوطني لمكافحة الأمراض الذي سلم الجرعات المخصصة للمراكز والمرافق الصحية في المدينة إلى إدارة الخدمات الصحية بطبرق.

وقال أمحيقن أن صلاحية فيتامين (أ) ومصل الحصبة ممتدة حتى العام 2021 وأمصال شلل الأطفال ممتدة حتى العام 2020، مؤكدًا أن «مركز باب درنة قام بتطعيم ما لا يقل عن 4000 طفل حتى الإثنين» وتوقع أن يصل عدد الأطفال إلى 10 آلاف نهاية الأسبوع.