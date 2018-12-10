حتى اليوم الثالث للحملة الوطنية... تطعيم 19 ألف طفل وتلميذ في سرت

قال الناطق باسم المجلس البلدى سرت محمد الأميل اليوم الاثنين، إن عدد الأطفال الذين جرى تطعيمهم حتى اليوم الثالث للحملة الوطنية للتطعيمات في البلدية بلغ 19 ألف طفل وطفلة.

وأكد الأميل لـ«بوابة الوسط» أن الحملة الوطنية للتطعيمات بسرت متواصلة وسط إقبال كبير من أولياء الأمور والأسر على مراكز الرعاية الصحية الأولية لتطعيم أطفالهم بالجرعات المخصصة لهم حسب الفئات العمرية.

وأوضح الأميل أن الحملة متواصلة في 14 مركزًا ومرفقًا صحيًا منتشرين في البلدية تديرها الفرق الطبية، منوهًا إلى أن الحملة الوطنية متواصلة بسرت حتى يوم السبت المقبل الموافق 15 ديسمبر الجاري برعاية إدارة الخدمات الصحية وبالتنسيق مع بلدية سرت والمركز الوطني لمكافحة الأمراض.