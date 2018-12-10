حتى اليوم الثالث للحملة الوطنية... تطعيم 19 ألف طفل وتلميذ في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الإثنين 10 ديسمبر 2018, 08:43 مساء

قال الناطق باسم المجلس البلدى سرت محمد الأميل اليوم الاثنين، إن عدد الأطفال الذين جرى تطعيمهم حتى اليوم الثالث للحملة الوطنية للتطعيمات في البلدية بلغ 19 ألف طفل وطفلة.

وأكد الأميل لـ«بوابة الوسط» أن الحملة الوطنية للتطعيمات بسرت متواصلة وسط إقبال كبير من أولياء الأمور والأسر على مراكز الرعاية الصحية الأولية لتطعيم أطفالهم بالجرعات المخصصة لهم حسب الفئات العمرية.

وأوضح الأميل أن الحملة متواصلة في 14 مركزًا ومرفقًا صحيًا منتشرين في البلدية تديرها الفرق الطبية، منوهًا إلى أن الحملة الوطنية متواصلة بسرت حتى يوم السبت المقبل الموافق 15 ديسمبر الجاري برعاية إدارة الخدمات الصحية وبالتنسيق مع بلدية سرت والمركز الوطني لمكافحة الأمراض.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مصدر يكشف لـ«سي إن إن» الكلمات الأخيرة لجمال خاشقجي قبل مقتله
عربى
معتوق يحيل مقترح الأسعار الجديد للخطوط الليبية إلى وزارة الاقتصاد
ليبيا
عميد الجفرة: «داعش» أعدم 6 مخطوفين من الفقهاء
ليبيا
السراج وحفتر يلتقيان مجددا في روما
ليبيا
خبراء جزائريون: ليبيا فجرت أجواء الحرب الباردة بين روسيا وأميركا
ليبيا
تعرف على أماكن المراكز الانتخابية للبلديات وأرقامها بمناطق ليبيا
ليبيا
فرنسية تصرخ جاثية أمام الشرطة: «كونوا معنا من أجل الشعب ومن أجل فرنسا» (فيديو)
دولى
في اليوم العالمي لمكافحة الفساد.. ديوان المحاسبة: الفاسدون مستمرون في نهب خيرات ...
ليبيا
طلب حكومي بـ3 ملايين دينار للمنتخب استعدادًا لجنوب أفريقيا.. والسطو يؤجل صيانة ...
رياضة محلية
بالأسماء.. المؤسسة الوطنية للنفط تحدد أسماء المحرضين على غلق حقل الشرارة
ليبيا
10 نقاط توافقية في الملتقى الوطني الليبي
ليبيا
ناجون يروون لـ «الوسط» تفاصيل عملية خطفهم بالجنوب
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

قاوم الخرف بكوب عصير برتقال