الاحتفال بذكرى تأسيس الاتحاد العربي لرواد الكشافة والمرشدات

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | السبت 08 ديسمبر 2018, 05:11 مساء
رواد ليبيا يغرسون الأشجار للاحتفال بتأسيس الاتحاد العربي لرواد الكشافة والمرشدات. (الإنترنت)

احتفلت رابطة رواد كشاف ومرشدات ليبيا، أمس الجمعة، بذكري تأسيس الاتحاد العربي لرواد الكشافة والمرشدات تحت شعار «اغرس شجرة».

وقالت مفوضة الإعلام لرابطة رواد كشاف ومرشدات ليبيا وعضوة لجنة الإعلام والتوثيق بالاتحاد العربي، أحلام البدري لـ«بوابة الوسط» اليوم السبت، إن رواد ورائدات في مفوضيات ليبيا «قاموا بزرع شجيرات في أماكن متفرقة من تواجدهم بشكل فردي وجماعي».

وتأسس الاتحاد العربي لرواد الكشافة والمرشدات في العام 1984، ويضم في عضويته الرابطات والجمعيات الكشفية العربية للرواد، وقد انضمت ليبيا للاتحاد العربي في العام 1993، حيث شكلت رابطة قدامى الكشافين والمرشدات.

وتعتبر رابطة رواد كشاف ومرشدات ليبيا عضوًا في الاتحاد المغاربي للرواد وعضوًا مؤسسًا في تجمع حوض البحر المتوسط وعضوًا في جمعية الصداقة العالمية للرواد.

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