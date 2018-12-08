الحكومة الموقتة تعقد اجتماعًا موسعًا في بنغازي لبحث أزمات المدينة

يعقد مجلس وزراء الحكومة الموقتة برئاسة عبدالله الثني، اليوم السبت، اجتماعًا موسعًا في بنغازي؛ لبحث الملفات والأزمات المتتالية التي تشهدها المدينة بكافة المرافق والقطاعات الخدمية.

ونقلت الحكومة الموقته اجتماع مجلس الوزراء إلى مدينة بنغازي؛ لمناقشة وبحث الحلول المناسبة لأزمات المدينة في أسرع وقت ممكن، خصوصًا الأزمة الأخيرة الناجمة عن السيول والأمطار الغزيرة في فصل الشتاء.

ومن المقرر أن يناقش مجلس وزراء الحكومة الموقتة خلال الاجتماع أيضًا البناء العشوائي على مجرى وادي القطارة (33كلم شرق المدينة) الممتد حتى البحر، الذي أدى إلى تغيير مسار الوادي وانهمار المياه إلى الأحياء السكنية، إضافة إلى ملف القمامة، وعديد الملفات بكافة القطاعات الخدمية والمرافق العامة بالمدينة.

أقرأ أيضًا: بلدية بنغازي: هذا هو وضع سد وادي القطارة والعراقيل أمام مجراه

ولا يزال الاجتماع قائمًا حتى اللحظة، بحضور الوزراء ورؤساء الهيئات وعديد المسؤولين.