بلدية بنغازي: هذا هو وضع سد وادي القطاره والعراقيل أمام مجراه

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الخميس 06 ديسمبر 2018, 09:49 مساء

كشف مسؤول الإعلام ببلدية بنغازي نضال الكاديكي وضع سد وادي القطارة (33 كلم) شرق مدينة بنغازي من الناحية الهندسية، وأسباب المشاكل التي تعرقل مجرى الوادي.

وقال الكاديكي لـ«بوابة الوسط» اليوم الخميس، إن «وضع سد وادي القطارة من الناحية الهندسية بحالة ممتازة جدًا»، مؤكدًا أن «مخزون السد الرئيسي 2.5 مليون متر مكعب من المياه، وتشكل نسبة 2% من السعة التخزينيه له، والتي تبلغ 135 مليون متر مكعب».

وأوضح الكاديكي، أن مخزون السد الثانوي «يبلغ أكثر من 1.5 مليون متر مكعب من المياه، الأمر الذي ترتب عليه تصريف المياه الزائدة منه عن طريق فتحات التصريف المعدة لذلك، عن طريق المجرى للوادي حتى شاطئ البحر».

وأضاف الكاديكي، أن بعض «المواطنين قاموا بالاعتداء على حرمة مجرى وادي القطارة عن طريق البناء به»، مشيرًا إلى أنه جرى «تحذيرهم منذ أكثر من سنة بعدم التعدي على بناء حرمة الوادي، الا أنهم أكملوا البناء وهذه هي نتائج الاعتداءات على الأملاك العامة للدولة».

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وأكد الكاديكي، على أنه ستجري «إزالة هذه المباني على مجرى الوادي بقوة القانون وعن طريق الجهات المختصة، وجرى اتخاذ هذا القرار خلال اجتماع موسع بحضور وزير العمل والشؤون الاجتماعية بالحكومة المؤقتة مسعود صوة ووكيل عام وزارة الحكم المحلى الدكتور عادل الزايدي بمقر ديوان بلدية بنغازي، وعددًا من المسؤولين في المدينه».

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