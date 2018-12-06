«الخدمات الصحية بني وليد» تشدد على ضرورة ختم الوصفات الطبية

شدد مدير المكتب الإعلامي بإدارة الخدمات الصحية في بني وليد، محمد أبوالنيران، على ضرورة ختم الوصفات الطبية، من أجل تحمل المسؤولية القانونية وتقليل الوصفات العشوائية التي يصرفها بعض الأطباء حسب رغبة المريض.

وقال أبوالنيران لـ«بوابة الوسط»، الأربعاء، إن الصيدلية المركزية صرفت أربعة آلاف وصفة طبية للمترددين عليها منذ افتتاحها قبل شهر حسب السجلات المدونة لدى مسؤولي الصيدلية.

وأوضح أن معظم الأدوية التي صرفت كانت خاصة بالأطفال، وشملت مضاداتٍ حيويةً وخافضًا للحرارة وأدوية خاصة بنزلات البرد، مشيرًا إلى أن «كل ما جرى صرفه فقط عن طريق وصفات طبية من المراكز الصحية» في البلدية.

