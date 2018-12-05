اللجنة المركزية: 76 مجلساً بلديًا انتهت ولايتها القانونية في 2018

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 05 ديسمبر 2018, 07:18 مساء

قالت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، اليوم الأربعاء، إن نحو 76 مجلسًا بلديًّا في مختلف مناطق ليبيا انتهت ولايتها القانونية العام 2018، وفق ما نشرته اللجنة عبر صفحتها على «فيسبوك».

وأعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، فتح باب تسجيل الناخبين لانتخابات المجالس البلدية المنتهية ولايتها القانونية لتحديث سجل الناخبين ابتداء من تاريخ يوم الأربعاء الموافق 12 ديسمبر الجاري.

ونشرت اللجنة عبر صفحتها على «فيسبوك» قائمة بأسماء المجالس البلدية الـ76 المنتهية، وتاريخ انتهاء ولايتها القانونية خلال العام الجاري.

وأوضحت اللجنة أن التسجيل في انتخاب المجلس البلدي يتم عن طريق إرسال رسالة للرقم (11711) من «ليبيانا» أو «المدار» تضمن الرقم الوطني # رقم المركز الانتخابي.

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