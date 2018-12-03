لجنة حكومية: توحيد جهود الدولة لعلاج الليبيين في مصر

رئيس اللجنة والقائم بأعمال السفارة الليبية في القاهرة. (بوابة الوسط)

أعلنت اللجنة المكلفة من وزارة الصحة بتنظيم آلية علاج المرضى في مصر أنها استطاعت خلال أسبوع عملها بالقاهرة توحيد الجهود بين كافة الجهات التي تمثل الدولة لضمان توفير أكبر خدمة علاجية للمواطن.

وأوضح رئيس اللجنة، أيمن عبد الرحمن الصيد، في تصريح هاتفي إلى «بوابة الوسط» قائلاً: «تواصلنا مع القائم بأعمال السفارة الليبية في القاهرة فوزي تنتوش، وطلبنا منه مطالبة السلطات المصرية بإعفاء أو تسهيل تأشيرات المرضى الليبيين، والسماح للطائرات الليبية بالنزول في مطار القاهرة».

وأضاف الصيد: «ناقشنا خلال اجتماع مع الملحق الاجتماعي وضع آلية للمهجرين إلى مصر للعلاج على نفقة الدولة»، مشيرًا إلى أن «اللجنة بحثت مع الملحق الصحي في الإسكندرية سبل تفعيل الملحقية الصحية، وضرورة التعاون بين الملحقتين بالقاهرة والإسكندرية من أجل ضمان اعتماد آلية علاج المرضى».

وتابع: «زارت اللجنة عدة مستشفيات ومراكز صحية لاعتماد أفضلها، وضمان توافر كافة الاشتراطات الصحية وجودة الخدمة»، منبهًا إلى وجود لجان في المستشفيات العامة بكل المدن الليبية رغم وجود الإدارة الرئيسية للشؤون العلاجية المعنية بالملحقيات الصحية بالخارج بمدينة طرابلس».

ولفت رئيس اللجنة بالقول: «يمكن للمريض التواصل معها وتسليم التقارير الطبية التي ستتم إحالتها للإدارة فورًا للنظر بها، وفي حال وجود شكوى من أي مريض عليه التوجه لإدارة الشؤون العلاجية بوزارة الصحة».