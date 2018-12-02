السراج يزور المركز الوطني لأمن وإدارة الأزمات في عمان

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 02 ديسمبر 2018, 06:52 مساء
جولة السراج بالمركز الوطني لأمن وإدارة الأزمات في عمان. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)

أجرى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، وعدد من القيادات الأمنية المرافقة له زيارة إلى مقر المركز الوطني لأمن وإدارة الأزمات في العاصمة الأردنية عمان، عقب لقائه ظهر أمس الأحد مع ملك الأردن عبدالله بن الحسين.

ورافق السراج خلال زيارته لمقر المركز كل من آمر مركز العمليات المشتركة، اللواء حسين عبدالله رمضان، وآمر الحرس الرئاسي اللواء ضياء الدين محمد العمروني، ورئيس جهاز المخابرات الليبية عبدالله مسعود الدرسي، والمفوض بوزارة الخارجية والتعاون الدولي محمد الطاهر سيالة ومستشار رئيس المجلس الرئاسي طاهر السني.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عبر صفحته على «فيسبوك» إن نائب رئيس المركز الوطني لأمن وإدارة الأزمات في الأردن اللواء الدكتور عدنان العبادي كان في استقبال السراج والوفد المرافق له لدى وصولهم مقر المركز.

وأضاف المكتب الإعلامي أن السراج استمع خلال الزيارة «لشروح عن مهام وآلية عمل هذا الصرح، كما ناقش كيفية التعاون مع هذا المركز والاستفادة من إمكانياته لتدريب الكوادر الليبية»، مشيرا إلى أن السراج قام بجولة في إدارات وأقسام المركز واطلع على ما يضمه من إمكانيات.

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