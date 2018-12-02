للمرة الثالثة..بلدى سرت يفشل في عقد اجتماعه لعدم اكتمال النصاب القانونى

للمرة الثالثة لم يتمكن المجلس البلدى سرت من عقد اجتماعه الرسمى اليوم الأحد لعدم اكتمال النصاب القانونى للاجتماع رغم دعوة أعضاء المجلس البلدى لبلدية سرت للاجتماع.

وقال مصدر بالمجلس البلدي لـ«بوابة الوسط» إن الاجتماع يلزمه حضور أربعة أعضاء لتحقيق النصاب والبدء بإجراءات عقد الاجتماع بينما حضر الاجتماع عضوان فقط وهما رئيس المجلس وعضوان من واقع ستة أعضاء.

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وأشار المصدر إلى أن المجلس البلدي سرت قد اتفق في وقت سابق على مواعيد عقد الاجتماعات وهي يوما الأول والخامس عشر من كل شهر ورغم ذلك لم يتحقق النصاب القانوني.