للمرة الثالثة..بلدى سرت يفشل في عقد اجتماعه لعدم اكتمال النصاب القانونى

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الأحد 02 ديسمبر 2018, 05:56 مساء

للمرة الثالثة لم يتمكن المجلس البلدى سرت من عقد اجتماعه الرسمى اليوم الأحد لعدم اكتمال النصاب القانونى للاجتماع رغم دعوة أعضاء المجلس البلدى لبلدية سرت للاجتماع.

وقال مصدر بالمجلس البلدي لـ«بوابة الوسط» إن الاجتماع يلزمه حضور أربعة أعضاء لتحقيق النصاب والبدء بإجراءات عقد الاجتماع بينما حضر الاجتماع عضوان فقط وهما رئيس المجلس وعضوان من واقع ستة أعضاء.

بلدي سرت ينظم لقاءً حواريا بين الأطراف الاجتماعية في المدينة

وأشار المصدر إلى أن المجلس البلدي سرت قد اتفق في وقت سابق على مواعيد عقد الاجتماعات وهي يوما الأول والخامس عشر من كل شهر ورغم ذلك لم يتحقق النصاب القانوني.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أمطار غزيرة في بنغازي تعرقل حركة السير بالمدينة
ليبيا
دبلوماسي فرنسي: المؤتمر الوطني في خارطة سلامة قد ينهي الأزمة الليبية
ليبيا
إحباط هجوم مسلح على مركز شرطة بنينا
ليبيا
«الخطوط الليبية» توضح أسباب تعليق رحلاتها في مطار بنينا
ليبيا
ناقلات نفط ترسو في 3 موانئ بعد 48 ساعة إغلاق
ليبيا
«وول ستريت جورنال»: رسائل تعزز الشبهات حول دور ولي العهد السعودي في قضية خاشقجي
دولى
رمضان المزداوي لــ«الوسط»: أستعد للمشاركة في مسلسل «زنقة الريح».. وأجهز فيلمي ...
ثقافة وفن
تعليم الوفاق: اقتصار الدراسات العليا بالخارج على بعض التخصصات
ليبيا
قوة الردع الخاصة تعلن اغتيال أحد عناصرها بطرابلس
ليبيا
الغارة الجوية على العوينات.. ثالث هجوم أميركي ضد «القاعدة» منذ مارس
ليبيا
في العدد 158: تحريك سياسي في طبرق والإرهاب يضرب تازربو
ليبيا
الشلماني: لن نكرر أخطاء السياسيين ومستعد للموت من أجل ليبيا
رياضة محلية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

طرق متعددة لارتداء الكارديجان في الشتاء