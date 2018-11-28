مصرع نيجيريين جراء انقلاب شاحنة تقل مهاجرين على طريق النهر الصناعي بغريان

شاحنات تقل مهاجرين. (أرشيفية: الإنترنت)

أكد مدير الإعلام بمستشفى غريان، عادل الأزرق لـ«بوابة الوسط» اليوم الأربعاء، مصرع مهاجرين نيجيريين جراء انقلاب شاحنة كانت تقل مهاجرين غير شرعيين أمس الثلاثاء، بمنطقة اليعاقيب بطريق النهر الصناعي في المدينة.

وأضاف الأزرق أن مستشفى غريان استقبل أمس 28 مهاجرا غير شرعي أصيبوا جراء الحادث لإسعافهم، مشيرا إلى نقل مهاجرين اثنين منهم إلى العاصمة طرابلس لتلقي العلاج نظرا لإصابتهما البليغة.

وأوضح الأزرق أن أعمار المهاجرين تتراوح ما بين 14 إلى 20 سنة وجميعهم من الجنسية النيجيرية، لافتا أنه جرى إيوائهم بعد تلقيهم الإسعافات الأولية بمستشفى غريان بمركز إيواء المهاجرين غير الشرعيين في المدينة.