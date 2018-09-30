«البريقة» تتعاقد مع محطات وقود خاصة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 30 سبتمبر 2018, 02:17 مساء
محطة وقود. (الصفحة الرسمية لشركة البريقة لتسويق النفط)

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط عزمها التعاقد مع بعض محطات الوقود الخاصة لتولي بيع وتوزيع الوقود للمستهلك تحت مسؤوليتها وإشرافها.

واشترطت في إعلان، اطلعت «بوابة الوسط» على نسخة منه، أن «تكون المحطة مرخصة وحاصلة على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة في الدولة».

كما ألزمت شركة البريقة «محطات الوقود التي سيتم التعاقد معها بالعمل تحت اسم وعلامة الشركة التجارية (شركة البريقة لتسويق النفط)».

ودعت أصحاب المحطات الخاصة والراغبين في التعاقد مع الشركة التقدم بطلباتهم أثناء ساعات الدوام الرسمي لمكتب المحطات ومراكز الخدمة بمقر الشركة بطريق المطار قرب خزانات النفط.

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