الحكومة الموقتة تمنح الإذن بصيانة وإنشاء عدد 54 مدرسة ببنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 27 سبتمبر 2018, 01:26 صباحا
مدرسة الحرية للبنات ببنغازي. (تصوير: محمد جعودة).

أعطت لجنة إعادة الاستقرار لمدينة بنغازي الإذن لجهاز تنمية وتطوير المدن للتعاقد بالتكليف المباشر لصيانة وإنشاء عدد 54 مدرسة ببنغازي، وقررت اعتماد ترسيات عدد 28 مشروع بقيمة إجمالية بلغت 64.811.280 مليون دينار ليبي.

وقالت الحكومة الموقتة على صفحتها الرسمية بـ«فيسبوك» الخميس إن«لجنة إعادة الاستقرار لمدينة بنغازي  أعتمدت الميزانية التقديرية لمشروعات إعادة الاستقرار البالغة 415 مليون دينار ليبي».

ولفتت الحكومة الموقتة إلى أن اللجنة  منحت الإذن لبلدية بنغازي بسحب المشروعات من الشركات التي لم تباشر أعمالها بعد، و منح صلاحيات كبيرة للجنة الإشراف والمتابعة لمشروعات إعادة الاستقرار لبنغازي.

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