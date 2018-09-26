الخطوط الليبية تعيد تشغيل رحلاتها الجوية من مطار معيتيقة السبت المقبل

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | الأربعاء 26 سبتمبر 2018, 09:15 مساء

قال الناطق باسم شركة الخطوط الجوية الليبية محمد قنيوة، اليوم الأربعاء، إن الشركة قررت إعادة تشغيل كافة رحلاتها الجوية من مطار معيتيقة شرق العاصمة طرابلس اعتبارا من يوم السبت المقبل.

ونوه قنيوه في تصريح تلقته «بوابة الوسط» إلى أن رحلة الشركة المقررة إلى مدينة الإسكندرية في مصر والرحلة المسائية المقررة إلى تونس (305 LN) يوم الجمعة المقبل ستقلعان انطلاقا من مطار مصراتة وستكون العودة إلى مطار معيتيقة.

وأعلنت إدارة مطار معيتيقة الدولي «فتح أجواء المطار» اعتباراً من الساعة 12 ظهرًا اليوم الأربعاء، وتوقعت أن تباشر الشركات الناقلة رحلاتها الجوية من وإلى المطار مع بداية الأسبوع القادم.

وقال رئيس وحدة الإشراف والمتابعة بمطار معيتيقة، خالد أبو غريس، إن أول رحلة ستصل إلى مطار معيتيقة اليوم الأربعاء، ستكون في الثانية عشرة والنصف ظهرًا قادمة من تونس.

وأضاف أبو غريس، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن غدًا الخميس سيكون موعدًا لعودة الرحلات إلى مطار معيتيقة بشكل رسمي (ذهابًا وإيابًا).

وتسبب إطلاق الصواريخ صوب مطار معيتيقة في طرابلس في الاشتباكات التي شهدتها الضواحي الجنوبية للعاصمة منذ 26 أغسطس الماضي، والتي استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة، في تحويل الرحلات إلى مطار مصراتة ومنذ ذلك الحين تكدس ما يصل إلى ستة آلاف مسافر في صالته الصغيرة لتقلهم عشرات الرحلات يوميًا.

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