تصدير 9 آلاف طن «يوريا» من ميناء البريقة إلى تونس والمغرب

رست الناقلة «BF TIMARU» التي ترفع علم أنتيغوا في ميناء البريقة النفطي (80 كلم غرب مدينة أجدابيا) لتحميل نحو 9 آلاف طن من مادة اليوريا لتصديرها إلى دولتي تونس والمغرب.

وقال أحد موظفي ميناء البريقة لـ«بوابة الوسط» اليوم الأربعاء، إن شركة «بحار ليبيا للنقل والتوكيلات الملاحية المساهمة» هي وكيل الناقلة التي وصلت الميناء قادمة من تونس لتحميل نحو 9 آلاف طن من مادة اليوريا، وستتجه بعد إكمال حمولتها إلى تونس والمغرب.

وأضاف المصدر أنه من المقرر أن تغادر الناقلة ميناء البريقة مساء اليوم الأربعاء بعد إكمال حمولتها بالكمية المطلوبة من مادة اليوريا واستكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة.