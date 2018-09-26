تصدير 9 آلاف طن «يوريا» من ميناء البريقة إلى تونس والمغرب

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | الأربعاء 26 سبتمبر 2018, 08:06 مساء

رست الناقلة «BF TIMARU» التي ترفع علم أنتيغوا في ميناء البريقة النفطي (80 كلم غرب مدينة أجدابيا) لتحميل نحو 9 آلاف طن من مادة اليوريا لتصديرها إلى دولتي تونس والمغرب.

وقال أحد موظفي ميناء البريقة لـ«بوابة الوسط» اليوم الأربعاء، إن شركة «بحار ليبيا للنقل والتوكيلات الملاحية المساهمة» هي وكيل الناقلة التي وصلت الميناء قادمة من تونس لتحميل نحو 9 آلاف طن من مادة اليوريا، وستتجه بعد إكمال حمولتها إلى تونس والمغرب.

وأضاف المصدر أنه من المقرر أن تغادر الناقلة ميناء البريقة مساء اليوم الأربعاء بعد إكمال حمولتها بالكمية المطلوبة من مادة اليوريا واستكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالفيديو.. أحمد بن علي يفاجئ إيطاليا بهدف عالمي والصحافة تصفه بـ«المذهل»
رياضة عالمية
بعد أسبوع من رسم 183%: الدينار يحقق مكاسب كبيرة أمام العملات الأجنبية
ليبيا
سلامة: عندما تنزلق السياسة لمجرد «تناتش كراسي» تصيبني بملل شديد
ليبيا
كاركاتير خيري - عملية نهب أموال ليبيا
كاريكاتير
وزير خارجية إيطاليا: هذا هو الهدف من انعقاد المؤتمر الدولي حول ليبيا
ليبيا
الدولار يواصل تراجعه أمام الدينار في السوق الموازية
ليبيا
فرنسا تطالب بعقوبات ضد جماعات مسلحة متورطة في تصاعد العنف بطرابلس
ليبيا
كيف تأثرت أسعار العملات بالسوق السوداء بعد أيام من فرض رسم الـ183%؟
ليبيا
عقيلة صالح يرد على الدعوات المطالبة بخروج «النواب» من المشهد السياسي
ليبيا
مصدر لـ«رويترز»: 1.03 مليون برميل يوميا متوسط إنتاج ليبيا النفطي خلال العام
ليبيا
شلقم ينفي علمه بحصول ساركوزي على تمويل ليبي
ليبيا
«المركزي»: 10 آلاف دولار سقف التحويلات للخارج في السنة و50 ألف دولار لأغراض ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ما هي أسوأ وضعية للنوم؟