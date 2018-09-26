بني وليد تستعد للاحتفال باليوم العالمي للسياحة

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الأربعاء 26 سبتمبر 2018, 07:45 مساء

يستعد مكتب السياحة في بني وليد لاستضافة الاحتفال الرسمي باليوم العالمي للسياحة الموافق 27 سبتمبر الجاري، والذي سيقام تحت شعار «السياحة والتحول الرقمي».

وقال مدير مكتب السياحة في بني وليد عبدالله الناكوع لـ«بوابة الوسط» اليوم الأربعاء، إن اليوم العالمي للسياحة «يمثل فرصة للاحتفاء بمساهمة قطاع السياحة في التنمية طويلة المدى».

وأوضح الناكوع أن فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للسياحة ستخللها عدة نشاطات ستقام خلال هذا اليوم منها محاضرات توعوية حول أهمية السياحة للاقتصاد الوطني في ليبيا.

وأشار الناكوع إلى أن اليوم العالمي للسياحة هو «وقفة زمنية تعتبر بمثابة أداء للتوعية والتحسيس بأهمية قطاع السياحة الذي أصبح اليوم طريقًا للتنمية».

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