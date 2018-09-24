الحرس البلدي يصادر مواد غذائية منتهية الصلاحية في أجدابيا

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | الإثنين 24 سبتمبر 2018, 10:19 مساء

صادر جهاز الحرس البلدي فرع أجدابيا، اليوم الإثنين، كميات كبيرة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك البشري كما ضبط عددًا من العمالة الأجنبية بدون شهادات صحية بالمدينة.

وقال أحد أعضاء جهاز الحرس البلدي فرع أجدابيا لـ«بوابة الوسط»، إن الجهاز يقوم بجولات تفتيشية على عدد من المحال التجارية بالمدينة للتأكد من سلامة إجراءاتهم القانونية والصحية.

وأكد المصدر، إحالة المخالفين وأصحاب المحال التجارية والعمالة المخالفة إلى قسم المخالفات بجهاز الحرس البلدي فرع أجدابيا لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.

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