تنويه من «بوابة الوسط» بشأن تصريح مترجم القذافي الخاص مفتاح المسوري

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 24 سبتمبر 2018, 08:26 مساء
المترجم الخاص السابق للعقيد معمر القذافي، مفتاح المسوري

نشر المترجم الخاص السابق للعقيد معمر القذافي، مفتاح المسوري، عبر حسابه الشخصي على موقع «فيسبوك» ردا على تصريح مندوب ليبيا الأسبق لدى الأمم المتحدة عبدالرحمن شلقم لصحيفة فرنسية الذي نفى فيه علمه بحصول الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي على تمويل ليبي خلال حملته الانتخابية العام 2007.

وأشار المسوري إلى أن تصريحه جاء ردا على سؤال من صحفية تدعى سونيا من «بوابة الوسط» طلبت منه توضيح تصريحات شلقم. وتود إدارة تحرير «بوابة الوسط» رفعًا لأي التباس أن تلفت عناية القراء أنه ليس لديها ضمن طاقمها الصحفي أي صحفية بهذا الاسم ولم تكلف أيًا من صحفييها بهذه المهمة.

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