مجلس النواب يناقش الأوضاع في طرابلس

قال الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، اليوم الإثنين إن المجلس عقد جلسة اليوم بحضور كامل هيئة الرئاسة.

وأضاف بليحق أن الجلسة بدأت بمناقشة الأوضاع في مدينة طرابلس، وما يستطيع المجلس تقديمه للمساعدة في تثبيت وقف لإطلاق النار.

