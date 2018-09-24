معيتيق يبحث ضمان توفير الأدوية خلال فترة الإصلاحات الاقتصادية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 24 سبتمبر 2018, 08:15 صباحا
معيتيق خلال لقاء مع مسؤولين في وزارة الصحة. (الصفحة الرسمية لإدارة التواصل والإعلام)

بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق مع المسؤولين في وزارة الصحة ضمان توفير الأدوية وإعداد احتياجات العام المقبل.

وتركز الاجتماع الذي عقده  معيتيق، ظهر الأحد، مع كل من وزير الصحة المكلف الدكتور محمد هيثم، ورئيس جهاز الإمداد الدكتور الطاهر بلخير، ومدير إدارة الصيدلة الدكتورة ناهد المكي، على ضمان توفير الأدوية العامة والتخصصية خلال فترة الإصلاحات الاقتصادية.

وأكد الاجتماع ضرورة إتمام التوريدات قبل نهاية شهر نوفمبر المقبل، و إعداد احتياجات العام 2019، حسب الصحفة الرسمية لإدارة التواصل والإعلام بمجلس الوزراء.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة المشاكل والصعوبات التي تعيق سير عمل جهاز الإمداد الطبي وأسهمت في تأخر توريد الأدوية، وكيفية تذليلها.

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