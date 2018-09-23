الدينار يحصد مكاسب أمام العملات الدولية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 23 سبتمبر 2018, 12:30 مساء

ارتفع سعر صرف الدينار مقابل عملات أجنبية في السوق السوداء، بعد أيام من قرار المجلس الرئاسي فرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي.

تراجع سعر العملة الأميركية إلى 5.45 دينار اليوم، مقابل 5.70 دينار أمس، بفارق 35 قرشًا، حسب متعاملين وصفحات بموقع التوصل الاجتماعي «فيسبوك».

أما اليورو فقد هبط إلى 6.35 دينار اليوم، مقارنة بـ6.67 دينار أمس، والجنيه الإسترليني إلى 6.96 دينار مقابل 7.25 دينار، بفارق 32 قرشًا و29 قرشًا على الترتيب.

في الوقت نفسه، سجلت الليرة التركية 0.86 دينار مقابل 0.90 دينار، لتفقد 4 قروش، فيما تراجع الدينار التونسي 1.95 دينار ليبي مقابل 2 دينار ليبي، بفارق 5 قروش.
 

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