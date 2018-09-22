انطلاق حملة نظافة في سرت تحت شعار «من أجل مدينتنا»

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | السبت 22 سبتمبر 2018, 04:53 مساء
حملة نظافة بطرابلس. (أرشيفية: الإنترنت)

انطلقت، اليوم السبت، حملة نظافة واسعة في مدينة سرت تحت شعار من «أجل مدينتنا» التي تنظمها الشركة العامة لخدمات النظافة بالمدينة.

وتشمل فعاليات الحملة إزالة القمامة والأتربة الموجودة بجوانب الطرق، وقص وتنسيق وتقليم الأشجار في الشوارع الرئيسة.

وقال الناطق باسم المجلس البلدى سرت في تصريحات إلى « بوابة الوسط» إن الحملة انطلقت من جزيرة الزعفران في المدخل الغربي للمدينة بمجهودات العاملين كافة بالشركة وتتواصل بضعة أيام برعاية بلدية سرت.

وحضر إطلاق الحملة عميد بلدية سرت مختار المعداني، ورئيس لجنة إدارة الشركة العامة لخدمات النظافة سرت بشير لأحرش، وعدد من موظفي الشركة.

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