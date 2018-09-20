البعثة الأممية: نحذر كل العابثين بالأمن بطرابلس من الملاحقة الجنائية الدولية

بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تحذر في بيان مقتضب عبر حسابها بـ«تويتر» « كل العابثين بالأمن بطرابلس من الملاحقة الجنائية الدولية»، مشيرة إلى أن «استهداف المدنيين والمنشآت المدنية يعتبر من جرائم الحرب»..